WATER

Waterfall is the next generation EVM compatible smart contract platform based on DAG. It enables parallel block creation and later parallel execution on single shard and multi shard levels. Waterfall could be compared by its potential scalability to the most scalable projects and achieve it while preserving a very high level of decentralization (potentially millions of validators. When mobile devices functionality is developed potentially tens of millions or even hundreds of millions). Waterfall is designed to have very low hardware requirements (2 cores CPU and 4 GB RAM).

ຊື່WATER

ອັນດັບNo.4321

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ0

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ25,429,282,440.76549

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.011880438737305467,2024-07-26

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000200047850979556,2025-05-26

Blockchain ສາທາລະນະWATERFALL

ແນະນຳWaterfall is the next generation EVM compatible smart contract platform based on DAG. It enables parallel block creation and later parallel execution on single shard and multi shard levels. Waterfall could be compared by its potential scalability to the most scalable projects and achieve it while preserving a very high level of decentralization (potentially millions of validators. When mobile devices functionality is developed potentially tens of millions or even hundreds of millions). Waterfall is designed to have very low hardware requirements (2 cores CPU and 4 GB RAM).

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.

MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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