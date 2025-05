WAFFLES

Waffles Davincij15's Cat. The second chance you have been waiting for… Don’t miss it again.

ຊື່WAFFLES

ອັນດັບNo.1584

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.01%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ894,466,543

ການສະໜອງສູງສຸດ1,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ998,378,465.54

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.8944%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.04295198242461536,2024-06-07

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.001623130974260684,2025-04-09

Blockchain ສາທາລະນະSOL

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

