VVAIFU

vvaifu.fun is a launchpad for on-chain autonomous agents. A single hub where creators can launch an AI agent in seconds. $VVAIFU is the token of the first AI Agent launched on our platform, Dasha.

ຊື່VVAIFU

ອັນດັບNo.1396

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ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0,14%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ993 304 256,206242

ການສະໜອງສູງສຸດ999 904 308,86

ການສະຫນອງທັງຫມົດ993 304 256,206242

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.9933%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.21126701735659592,2024-11-19

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.00002140115072816,2024-10-20

Blockchain ສາທາລະນະSOL

ແນະນຳvvaifu.fun is a launchpad for on-chain autonomous agents. A single hub where creators can launch an AI agent in seconds. $VVAIFU is the token of the first AI Agent launched on our platform, Dasha.

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