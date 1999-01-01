VTN

Vottun has created an ecosystem that allows any Web2 company or developer to easily create, interact with, and manage various DApps through our APIs, without requiring advanced knowledge of blockchain programming. In the platform, there are activities for crypto fans to join in a gamified way and be part with the developers in the creation of new dapps and crypto projects. This mix of crypto fans and developers is creating a thriving environment where token holders can find multiple benefits of $VTN, from the usage of the APIs platform to staking, or new projects token airdrops.

ຊື່VTN

ອັນດັບNo.

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ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ--

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ625,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ,

ລາຄາຕໍ່າສຸດ,

Blockchain ສາທາລະນະBASE

ແນະນຳVottun has created an ecosystem that allows any Web2 company or developer to easily create, interact with, and manage various DApps through our APIs, without requiring advanced knowledge of blockchain programming. In the platform, there are activities for crypto fans to join in a gamified way and be part with the developers in the creation of new dapps and crypto projects. This mix of crypto fans and developers is creating a thriving environment where token holders can find multiple benefits of $VTN, from the usage of the APIs platform to staking, or new projects token airdrops.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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