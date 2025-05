VTHO

The public blockchain that derives its value from activities created by members within the ecosystem solving real world economic problems. VeThor Token (VTHO) is a cryptocurrency token and operates on the VeChain platform.

ຊື່VTHO

ອັນດັບNo.238

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ0.0001%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.01%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ90,056,375,340

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ90,056,375,340

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ2018-07-31 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.0420125,2018-08-01

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000152617258992,2020-03-13

Blockchain ສາທາລະນະVET

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

