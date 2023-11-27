VRTX

Vertex is a hybrid orderbook-AMM DEX fusing on-chain trading and risk engines with an off-chain sequencer, providing an efficient and versatile high-performance trading platform ideally suited for both retail and institutional traders.

ຊື່VRTX

ອັນດັບNo.847

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)%0,48

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ526.424.216,42494184

ການສະໜອງສູງສຸດ1.000.000.000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ996.999.999,9999979

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.5264%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.5347798638381043,2023-11-27

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.03375554965114646,2025-05-21

Blockchain ສາທາລະນະARB

ແນະນຳVertex is a hybrid orderbook-AMM DEX fusing on-chain trading and risk engines with an off-chain sequencer, providing an efficient and versatile high-performance trading platform ideally suited for both retail and institutional traders.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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