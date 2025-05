VRA

Verasity is a leading company providing proprietary technology uniquely rewarding gamers, viewers, and publishers through the Verasity Portal.

ຊື່VRA

ອັນດັບNo.977

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.12%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ9,624,357,318

ການສະໜອງສູງສຸດ100,249,906,818

ການສະຫນອງທັງຫມົດ96,624,357,318

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.096%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.08682570790917889,2021-11-01

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000217033891668,2019-05-17

Blockchain ສາທາລະນະETH

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

