VERSEWORLD

Not just a metaverse - an evolution. Build, explore & connect in hyper-realistic virtual worlds.

ຊື່VERSEWORLD

ອັນດັບNo.891

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)2.02%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ99,999,991

ການສະໜອງສູງສຸດ1,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ999,999,885.082534

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.0999%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.6287465638146135,2025-06-10

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.13724738944621556,2025-06-13

Blockchain ສາທາລະນະSOL

ແນະນຳNot just a metaverse - an evolution. Build, explore & connect in hyper-realistic virtual worlds.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.

MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
ຊອກຫາ
ລາຍການທີ່ມັກ
VERSEWORLD/USDT
Verse World
----
--
ສູງ 24 ຊົ່ວໂມງ
--
ຕ່ຳກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
--
ປະລິມານ 24 ຊົ່ວໂມງ (VERSEWORLD)
--
ຈໍານວນໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ (USDT)
--
ຕາຕະລາງ
ຂໍ້ມູນ
ສັ່ງຈອງ
ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
ສັ່ງຈອງ
ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
ສັ່ງຈອງ
ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
Spot
ເປີດຄໍາສັ່ງ（0）
ປະຫວັດການສັ່ງຊື້
ປະຫວັດການຊື້ຂາຍ
ເປີດຕຳແໜ່ງ (0)
MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
VERSEWORLD/USDT
Verse World
--
--‎--
ສູງ 24 ຊົ່ວໂມງ
--
ຕ່ຳກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
--
ປະລິມານ 24 ຊົ່ວໂມງ (VERSEWORLD)
--
ຈໍານວນໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ (USDT)
--
ຕາຕະລາງ
ສັ່ງຈອງ
ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
ຂໍ້ມູນ
ເປີດຄໍາສັ່ງ（0）
ປະຫວັດການສັ່ງຊື້
ປະຫວັດການຊື້ຂາຍ
ເປີດຕຳແໜ່ງ (0)
network_iconເຄືອຂ່າຍຜິດປົກກະຕິ
ບໍລິການລູກຄ້າອອນລາຍ
Loading...