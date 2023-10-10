VEIL

The Veil protocol is an innovative solution within the blockchain landscape, serving as a bridge that enables seamless swaps between a diverse array of cryptocurrencies. A fundamental aspect of Veil is its commitment to privacy, providing users with a secure and discreet means to transact and exchange digital assets.

ຊື່VEIL

ອັນດັບNo.5868

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ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ0

ການສະໜອງສູງສຸດ1,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ996,950,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.01375205239726917,2024-03-04

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000018534056448548,2023-10-10

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳThe Veil protocol is an innovative solution within the blockchain landscape, serving as a bridge that enables seamless swaps between a diverse array of cryptocurrencies. A fundamental aspect of Veil is its commitment to privacy, providing users with a secure and discreet means to transact and exchange digital assets.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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