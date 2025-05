VCF

$VCF is the name of the only official Valencia Club de Fútbol Fan Token. Fan Tokens are digital assets that never expire. Think of them as your traditional membership, only with voting rights on official club decisions, unrivalled access to your team and incredible once in a lifetime experiences.

ຊື່VCF

ອັນດັບNo.1942

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)8,95%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ5 596 658

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ10 000 000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ4.932041814782948,2022-04-10

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.1617993295932746,2025-02-25

Blockchain ສາທາລະນະCHZ

