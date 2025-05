VANA

Vana ($VANA) is an EVM-compatible Layer 1 blockchain that transforms personal data into a tradable financial asset, empowering users to securely monetize their private data through Data DAOs (Decentralized Autonomous Organizations) and innovative proof mechanisms like Proof-of-Contribution. By aggregating and validating data through Data Liquidity Pools (DLPs), Vana enables AI model training while ensuring data privacy and user ownership. The $VANA token underpins the ecosystem, facilitating transactions, staking, and governance. With its focus on creating a new asset class of data tokens, Vana bridges Web2 and Web3, aiming to revolutionize data ownership and the AI economy.

ຊື່VANA

ອັນດັບNo.189

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)492.12%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ30,084,000

ການສະໜອງສູງສຸດ120,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ112,641,600

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.2507%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ35.53172241495424,2024-12-17

ລາຄາຕໍ່າສຸດ4.439201470979637,2025-03-11

Blockchain ສາທາລະນະVANA

ຂະແໜງການ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.