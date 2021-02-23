UFT

UniLend is a permission-less decentralized DeFi protocol that combines spot trading services and money markets with lending and borrowing services through smart contracts. In the money markets, the interest rates and collateralization ratio are based on supply, demand, and other market forces and borrowing limits are decided by liquidity in the trading pairs.

ຊື່UFT

ອັນດັບNo.2105

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.33%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ91,671,426.4123625

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ100,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ4.39106009,2021-02-23

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.00762394554964932,2025-05-30

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳUniLend is a permission-less decentralized DeFi protocol that combines spot trading services and money markets with lending and borrowing services through smart contracts. In the money markets, the interest rates and collateralization ratio are based on supply, demand, and other market forces and borrowing limits are decided by liquidity in the trading pairs.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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