TrueUSD is a stablecoin backed by USD. Collateralized by USD, it can be exchanged with and trusted by multiple banking partners in legally protected escrow accounts.

ຊື່TUSD

ອັນດັບNo.115

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ0.0001%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)10.86%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ495,516,083

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ495,516,083

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ2018-03-07 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ1 USDT

ສູງຕະຫຼອດເວລາ1.364490032196045,2018-05-16

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.917876956195,2020-03-13

Blockchain ສາທາລະນະETH

