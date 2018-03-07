TUSD

TrueUSD is a stablecoin backed by USD. Collateralized by USD, it can be exchanged with and trusted by multiple banking partners in legally protected escrow accounts.

ຊື່TUSD

ອັນດັບNo.115

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ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ0.0001%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)10.86%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ495,516,083

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ495,516,083

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ2018-03-07 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ1 USDT

ສູງຕະຫຼອດເວລາ1.364490032196045,2018-05-16

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Blockchain ສາທາລະນະETH

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