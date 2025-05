TSUGT

“Captain Tsubasa -RIVALS-” is a game based on the popular football manga “Captain Tsubasa” by Yoichi Takahashi. With over 70 million copies sold, the manga follows Tsubasa Ozora’s journey and growth as a football player. The game offers PvE and PvP modes, allowing players to experience story battles and compete against others. Players can develop and strengthen their unique NFT characters while competing for items against their “rivals.”

ຊື່TSUGT

ອັນດັບNo.2420

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.25%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ178,880,147

ການສະໜອງສູງສຸດ1,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ971,441,361.109

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.1788%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ1.4993061027795405,2023-09-08

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.001312224221107046,2025-03-12

Blockchain ສາທາລະນະMATIC

