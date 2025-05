TST

The test meme coin posted by CZ on the Binance Chain.

ຊື່TST

ອັນດັບNo.517

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)1.80%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ947,277,618.7792397

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ947,277,618.7792397

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.5244193783542037,2025-02-09

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000049417650844423,2025-02-06

Blockchain ສາທາລະນະBSC

ແນະນຳThe test meme coin posted by CZ on the Binance Chain.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.