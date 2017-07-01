TRX

TRON: ການສ້າງ TRON ໄດ້ເປັນບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການພັດທະນາເວທີດຽວສໍາລັບ Internet of Things ໃນໂລກ. TRON ເປັນ cryptocurrency, ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງລະບົບນິເວດທົ່ວໂລກສໍາລັບອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆ. ມັນຈະເປັນຮູບແບບການຄ້າສໍາລັບ HTC, ເຊິ່ງຈະເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ຈະເປີດຕົວການແລກປ່ຽນ cryptocurrency. ໃນວັນທີ 24 ກຸມພາ 2018, TRON ໄດ້ຊື້ BitTorrent Inc., ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຫຼິ້ນຫຼັກໃນຊ່ອງ cryptocurrency. ມື້ທໍາອິດຂອງເດືອນມິຖຸນາແມ່ນມື້ຂອງອາທິດ

ຊື່TRX

ອັນດັບNo.9

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ0.0077%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.70%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ94,868,753,647.82188

ການສະໜອງສູງສຸດ

ການສະຫນອງທັງຫມົດ94,868,741,194.26924

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ2017-07-01 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ0.0015 USDT

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.44067471530141733,2024-12-03

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.001091259997338057,2017-09-15

Blockchain ສາທາລະນະTRX

ແນະນຳTRON: ການສ້າງ TRON ໄດ້ເປັນບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການພັດທະນາເວທີດຽວສໍາລັບ Internet of Things ໃນໂລກ. TRON ເປັນ cryptocurrency, ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງລະບົບນິເວດທົ່ວໂລກສໍາລັບອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆ. ມັນຈະເປັນຮູບແບບການຄ້າສໍາລັບ HTC, ເຊິ່ງຈະເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ຈະເປີດຕົວການແລກປ່ຽນ cryptocurrency. ໃນວັນທີ 24 ກຸມພາ 2018, TRON ໄດ້ຊື້ BitTorrent Inc., ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຫຼິ້ນຫຼັກໃນຊ່ອງ cryptocurrency. ມື້ທໍາອິດຂອງເດືອນມິຖຸນາແມ່ນມື້ຂອງອາທິດ

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.

MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
ຊອກຫາ
ລາຍການທີ່ມັກ
TRX/USDC
Tron
----
--
ສູງ 24 ຊົ່ວໂມງ
--
ຕ່ຳກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
--
ປະລິມານ 24 ຊົ່ວໂມງ (TRX)
--
ຈໍານວນໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ (USDC)
--
ຕາຕະລາງ
ຂໍ້ມູນ
ສັ່ງຈອງ
ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
ສັ່ງຈອງ
ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
ສັ່ງຈອງ
ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
Spot
ເປີດຄໍາສັ່ງ（0）
ປະຫວັດການສັ່ງຊື້
ປະຫວັດການຊື້ຂາຍ
ເປີດຕຳແໜ່ງ (0)
MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
TRX/USDC
Tron
--
--‎--
ສູງ 24 ຊົ່ວໂມງ
--
ຕ່ຳກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
--
ປະລິມານ 24 ຊົ່ວໂມງ (TRX)
--
ຈໍານວນໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ (USDC)
--
ຕາຕະລາງ
ສັ່ງຈອງ
ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
ຂໍ້ມູນ
ເປີດຄໍາສັ່ງ（0）
ປະຫວັດການສັ່ງຊື້
ປະຫວັດການຊື້ຂາຍ
ເປີດຕຳແໜ່ງ (0)
network_iconເຄືອຂ່າຍຜິດປົກກະຕິ
ສາຍ 1
ບໍລິການລູກຄ້າອອນລາຍ
Loading...