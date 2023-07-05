TOX

TOX is a decentralized traffic platform based on web3, dedicated to reshaping the value creation and distribution model of the digital world. TOX advocates "TO X", which means "the path to infinite possibilities", and provides users and developers with a broad space for innovation. TOX adopts the DAO governance model, combines AI technology to improve decision-making efficiency, achieves complete community autonomy, and closely connects users and projects through a unique task system to enable ecological growth and prosperity. TOX focuses on value reconstruction of user sovereignty and boundless interconnection, helping to build a truly open, shared, and prosperous Web3 ecosystem.

ຊື່TOX

ອັນດັບNo.4448

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ0

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1,175,693,397.89

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.29917447601183117,2023-07-05

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000156765408488352,2025-05-19

Blockchain ສາທາລະນະBSC

ແນະນຳTOX is a decentralized traffic platform based on web3, dedicated to reshaping the value creation and distribution model of the digital world. TOX advocates "TO X", which means "the path to infinite possibilities", and provides users and developers with a broad space for innovation. TOX adopts the DAO governance model, combines AI technology to improve decision-making efficiency, achieves complete community autonomy, and closely connects users and projects through a unique task system to enable ecological growth and prosperity. TOX focuses on value reconstruction of user sovereignty and boundless interconnection, helping to build a truly open, shared, and prosperous Web3 ecosystem.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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ປະຫວັດການຊື້ຂາຍ
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