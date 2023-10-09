TOSHI

Toshi is the Face of Base & Brian Armstrong's beloved cat named after Satoshi Nakamoto. A BASE native project committed to bringing billions onchain.

ຊື່TOSHI

ອັນດັບNo.175

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ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ408,069,300,000

ການສະໜອງສູງສຸດ420,690,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ420,690,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.97%

ວັນທີອອກ--

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ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.002272608699207585,2025-01-26

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000000007906195303,2023-10-09

Blockchain ສາທາລະນະBASE

ແນະນຳToshi is the Face of Base & Brian Armstrong's beloved cat named after Satoshi Nakamoto. A BASE native project committed to bringing billions onchain.

ຂະແໜງການ

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