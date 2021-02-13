TORN

Torn is an ERC20 compatible asset with a fixed total supply that can be used to govern Tornado.Cash.

ຊື່TORN

ອັນດັບNo.542

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)2.59%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ5,258,163.71109587

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ9,999,997.526815

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ437.41273213,2021-02-13

ລາຄາຕໍ່າສຸດ1.3085467209410526,2024-01-10

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳTorn is an ERC20 compatible asset with a fixed total supply that can be used to govern Tornado.Cash.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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