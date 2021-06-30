TITAN

TITAN is the share and governance token for IronFinance Polygon, also used dynamically as collateral for IRON. The total planned emission is 1 billion tokens over 36 months.On 17 June 2021, Iron Finance experienced the first bank run in the history of crypto. TITAN, their native token, lost almost all its value going to virtually zero after its total supply increased from 1 billion to close to 35 trillion in a matter of hours. The current supply of TITAN is approximately 34,794,935,323,336 TITAN.

ຊື່TITAN

ອັນດັບNo.6506

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0,00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ0

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ0

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ2021-06-30 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ52.45622973,2021-06-16

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000000004556478833,2025-04-09

Blockchain ສາທາລະນະMATIC

ແນະນຳTITAN is the share and governance token for IronFinance Polygon, also used dynamically as collateral for IRON. The total planned emission is 1 billion tokens over 36 months.On 17 June 2021, Iron Finance experienced the first bank run in the history of crypto. TITAN, their native token, lost almost all its value going to virtually zero after its total supply increased from 1 billion to close to 35 trillion in a matter of hours. The current supply of TITAN is approximately 34,794,935,323,336 TITAN.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.

MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
ຊອກຫາ
ລາຍການທີ່ມັກ
TITAN/USDT
IRON Titanium
----
--
ສູງ 24 ຊົ່ວໂມງ
--
ຕ່ຳກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
--
ປະລິມານ 24 ຊົ່ວໂມງ (TITAN)
--
ຈໍານວນໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ (USDT)
--
ຕາຕະລາງ
ຂໍ້ມູນ
ສັ່ງຈອງ
ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
ສັ່ງຈອງ
ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
ສັ່ງຈອງ
ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
Spot
ເປີດຄໍາສັ່ງ（0）
ປະຫວັດການສັ່ງຊື້
ປະຫວັດການຊື້ຂາຍ
ເປີດຕຳແໜ່ງ (0)
MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
TITAN/USDT
IRON Titanium
--
--‎--
ສູງ 24 ຊົ່ວໂມງ
--
ຕ່ຳກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
--
ປະລິມານ 24 ຊົ່ວໂມງ (TITAN)
--
ຈໍານວນໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ (USDT)
--
ຕາຕະລາງ
ສັ່ງຈອງ
ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
ຂໍ້ມູນ
ເປີດຄໍາສັ່ງ（0）
ປະຫວັດການສັ່ງຊື້
ປະຫວັດການຊື້ຂາຍ
ເປີດຕຳແໜ່ງ (0)
network_iconເຄືອຂ່າຍຜິດປົກກະຕິ
ສາຍ 1
ບໍລິການລູກຄ້າອອນລາຍ
Loading...