TIN

"IN" is a multiplayer online role-playing game with a "match-three" combat system, built on APTOS blockchain technology and NFT technology.Players will have to create each item of equipment themselves, and in the future they will get the chance to exchange these items in the game auction.

ຊື່TIN

ອັນດັບNo.2861

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ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.09%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ20,777,488

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ99,826,613.9

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ1.3708550940972726,2023-12-11

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.002230548376591918,2025-05-02

Blockchain ສາທາລະນະAPTOS

ແນະນຳ"IN" is a multiplayer online role-playing game with a "match-three" combat system, built on APTOS blockchain technology and NFT technology.Players will have to create each item of equipment themselves, and in the future they will get the chance to exchange these items in the game auction.

ຂະແໜງການ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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