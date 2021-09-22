THN

Throne is an NFT marketplace for the next generation of creators and collectors. A place where everyday users can discover, collect and sell their work as digital assets. THN is the utility token for the marketplace and community. By creating our own token economy we are able to provide a commission free platform if creators select to transact in THN, providing a more sensible and sustainable solution by driving forward a new creative economy.

ຊື່THN

ອັນດັບNo.2263

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.03%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ390,752,313

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1,974,198,687

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ8.62605608349491,2021-09-22

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.001003622497805345,2025-04-03

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳThrone is an NFT marketplace for the next generation of creators and collectors. A place where everyday users can discover, collect and sell their work as digital assets. THN is the utility token for the marketplace and community. By creating our own token economy we are able to provide a commission free platform if creators select to transact in THN, providing a more sensible and sustainable solution by driving forward a new creative economy.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.

MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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