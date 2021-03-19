TARA

Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless.

ຊື່TARA

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ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ5,388,057,232

ການສະໜອງສູງສຸດ12,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ10,759,798,814

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.449%

ວັນທີອອກ2021-03-19 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.07728197,2021-03-22

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Blockchain ສາທາລະນະTARA

ແນະນຳTaraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless.

ຂະແໜງການ

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