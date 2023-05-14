TAO

Bittensor is an open-source protocol that powers a decentralized, blockchain-based, tokenized machine learning network. The project is designed to accelerate the development of artificial intelligence by introducing an optimized training strategy in which models interact in an incentivized, iterative ecosystem, while also advancing a more equitable and collaborative approach to its ownership and access.

ຊື່TAO

ອັນດັບNo.31

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ0.001%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)1,374.83%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ8,723,713

ການສະໜອງສູງສຸດ21,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ8,723,713

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.4154%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ767.6796797200545,2024-04-11

ລາຄາຕໍ່າສຸດ30.40095531468245,2023-05-14

Blockchain ສາທາລະນະTAO

ແນະນຳBittensor is an open-source protocol that powers a decentralized, blockchain-based, tokenized machine learning network. The project is designed to accelerate the development of artificial intelligence by introducing an optimized training strategy in which models interact in an incentivized, iterative ecosystem, while also advancing a more equitable and collaborative approach to its ownership and access.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.

MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
ຊອກຫາ
ລາຍການທີ່ມັກ
TAO/USDC
Bittensor
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ສູງ 24 ຊົ່ວໂມງ
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ຕ່ຳກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
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ປະລິມານ 24 ຊົ່ວໂມງ (TAO)
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ຈໍານວນໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ (USDC)
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ຕາຕະລາງ
ຂໍ້ມູນ
ສັ່ງຈອງ
ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
ສັ່ງຈອງ
ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
ສັ່ງຈອງ
ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
ການຊື້ຂາຍຕະຫຼາດ
Spot
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ປະຫວັດການສັ່ງຊື້
ປະຫວັດການຊື້ຂາຍ
ເປີດຕຳແໜ່ງ (0)
MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
TAO/USDC
Bittensor
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ສາຍ 1
ບໍລິການລູກຄ້າອອນລາຍ
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