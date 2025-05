TAMA

Tamadoge (TAMA) is the gateway token of the Tamaverse – where you’ll be able to mint, breed and battle your own Tamadoge pet in the metaverse.

ຊື່TAMA

ອັນດັບNo.2203

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0,01%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ1 393 353 219

ການສະໜອງສູງສຸດ2 000 000 000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1 417 967 396

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.6966%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.19569616894778755,2022-10-04

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.0003670632855446,2025-04-07

Blockchain ສາທາລະນະMATIC

