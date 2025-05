SWCH

Swisscheese is a groundbreaking blockchain-based platform designed to empower individual investors and promote a completely decentralized financial ecosystem.

ຊື່SWCH

ອັນດັບNo.946

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)8.50%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ43,748,797.73852797

ການສະໜອງສູງສຸດ120,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ120,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.3645%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ1.0242286733458037,2023-12-08

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.12011462546246503,2023-09-26

Blockchain ສາທາລະນະMATIC

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

