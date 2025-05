SWASH

Swash is an ecosystem of tools and services that enable people, businesses, and developers to unlock the latent value of data by pooling, securely sharing, and monetising its value.

ຊື່SWASH

ອັນດັບNo.1475

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)%0,01

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ995.582.309,239138

ການສະໜອງສູງສຸດ995.675.233,83695

ການສະຫນອງທັງຫມົດ995.582.309,239138

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.9999%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.9707470141805021,2021-10-31

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.003045535495842224,2025-05-25

Blockchain ສາທາລະນະETH

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

