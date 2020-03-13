STX

Stacks is a Bitcoin Layer for smart contracts; it enables smart contracts and decentralized applications to use Bitcoin as an asset and settle transactions on the Bitcoin blockchain.

ຊື່STX

ອັນດັບNo.63

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ0.0003%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)3.16%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ1,527,956,291.58446

ການສະໜອງສູງສຸດ1,818,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ1,527,956,291.58446

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.8404%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ3.840638956084225,2024-04-01

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.0450080485668,2020-03-13

Blockchain ສາທາລະນະSTACKS

ແນະນຳStacks is a Bitcoin Layer for smart contracts; it enables smart contracts and decentralized applications to use Bitcoin as an asset and settle transactions on the Bitcoin blockchain.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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