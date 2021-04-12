STRIKE

Strike is a DeFi lending protocol that allows users to earn interest on their cryptocurrencies by depositing them into one of several markets supported by the platform.

ຊື່STRIKE

ອັນດັບNo.626

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)11.41%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ5,577,344.04904992

ການສະໜອງສູງສຸດ6,540,888

ການສະຫນອງທັງຫມົດ6,540,888

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.8526%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ88.47561151,2021-04-12

ລາຄາຕໍ່າສຸດ3.6734728040068076,2025-05-30

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳStrike is a DeFi lending protocol that allows users to earn interest on their cryptocurrencies by depositing them into one of several markets supported by the platform.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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Strike Finance
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