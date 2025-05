STRIKE

Strike is a DeFi lending protocol that allows users to earn interest on their cryptocurrencies by depositing them into one of several markets supported by the platform.

ຊື່STRIKE

ອັນດັບNo.626

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)11.41%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ5,577,344.04904992

ການສະໜອງສູງສຸດ6,540,888

ການສະຫນອງທັງຫມົດ6,540,888

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.8526%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ88.47561151,2021-04-12

ລາຄາຕໍ່າສຸດ3.6734728040068076,2025-05-30

Blockchain ສາທາລະນະETH

