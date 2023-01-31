STRD

Stride is the leading liquid staking provider in the Cosmos and Modular ecosystems.

ຊື່STRD

ອັນດັບNo.636

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.16%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ87,825,728

ການສະໜອງສູງສຸດ100,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ87,826,193

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.8782%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ8.049216823612836,2024-02-06

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.009846763005748575,2023-01-31

Blockchain ສາທາລະນະSTRD

ແນະນຳStride is the leading liquid staking provider in the Cosmos and Modular ecosystems.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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