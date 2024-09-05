STRDY

Sturdy enables anyone to create a liquid money market for any token. Sturdy uses a novel two-tier architecture to isolate risk between assets while avoiding liquidity fragmentation. The base layer consists of risk-isolated pools; aggregation built on top enables lenders to select which collateral assets can be used as collateral for their deposits.

ຊື່STRDY

ອັນດັບNo.3254

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0,00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ0

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ100 000 000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ3.8070117055116417,2024-11-25

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.14692086630238474,2024-09-05

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳSturdy enables anyone to create a liquid money market for any token. Sturdy uses a novel two-tier architecture to isolate risk between assets while avoiding liquidity fragmentation. The base layer consists of risk-isolated pools; aggregation built on top enables lenders to select which collateral assets can be used as collateral for their deposits.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.

MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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