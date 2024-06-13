STONKSTOKEN

STONKS is a memecoin inspired by the iconic meme, and it's more than just a token - it's a community-driven project where you can thrive being a degen while always having fun. Our token is designed to bring the spirit of the viral STONKS meme to the cryptocurrency world, creating opportunities for everyone to be part of the next big meme revolution! We're backed by key players of the crypto industry and we have an experienced and passionate team. Remember - STONKS always go up!

ຊື່STONKSTOKEN

ອັນດັບNo.4802

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ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.000085367807760656,2024-06-13

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000001052948282471,2025-04-09

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳSTONKS is a memecoin inspired by the iconic meme, and it's more than just a token - it's a community-driven project where you can thrive being a degen while always having fun. Our token is designed to bring the spirit of the viral STONKS meme to the cryptocurrency world, creating opportunities for everyone to be part of the next big meme revolution! We're backed by key players of the crypto industry and we have an experienced and passionate team. Remember - STONKS always go up!

ຂະແໜງການ

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