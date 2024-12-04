STNK

Stonks is a meme coin on the Solana chain.

ຊື່STNK

ອັນດັບNo.1141

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)14.48%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ579,847.85472512

ການສະໜອງສູງສຸດ581,918.12

ການສະຫນອງທັງຫມົດ581,917.48651046

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.9964%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ374.5644393920932,2024-12-04

ລາຄາຕໍ່າສຸດ10.6897741578185,2025-03-07

Blockchain ສາທາລະນະSOL

ແນະນຳStonks is a meme coin on the Solana chain.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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