STETH

Users who stake their ETH into the Eth2 contract via Lido will receive the liquid token equivalent in the form of stETH. For the sake of simplicity, this means that if you stake 1 ETH with Lido, you receive 1stETH in return.

ຊື່STETH

ອັນດັບNo.9561

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ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)434.38%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ8,981,296.32696063

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ8,981,296.32696063

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

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ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ4982.427225819274,2021-11-16

ລາຄາຕໍ່າສຸດ551.78459296,2020-12-24

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳUsers who stake their ETH into the Eth2 contract via Lido will receive the liquid token equivalent in the form of stETH. For the sake of simplicity, this means that if you stake 1 ETH with Lido, you receive 1stETH in return.

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