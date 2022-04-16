STA

DeFi STOA is a project to build a diversified revenue sharing platform to increase token asset growth and token value by utilizing algorithms for arbitrage between global financial platforms. DEFI STOA has devised an asset convertible currency model to make it easy to swap assets with this realistic financial service model.In addition, DeFi finance operates a profit based on the social finance model, that is, the transaction logic of multilateral participants and market participation, and presents an optimal market operation model by copy trading it, and this process is combined with big data and artificial intelligence learning models.

ຊື່STA

ອັນດັບNo.7061

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ0

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ3,200,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.8979185539131536,2022-04-16

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000997990656179079,2025-02-08

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳDeFi STOA is a project to build a diversified revenue sharing platform to increase token asset growth and token value by utilizing algorithms for arbitrage between global financial platforms. DEFI STOA has devised an asset convertible currency model to make it easy to swap assets with this realistic financial service model.In addition, DeFi finance operates a profit based on the social finance model, that is, the transaction logic of multilateral participants and market participation, and presents an optimal market operation model by copy trading it, and this process is combined with big data and artificial intelligence learning models.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

etfindex:mc_etfindex_sourceການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ cmcແລະ ບໍ່ຄວນພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ.

MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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