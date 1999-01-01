SPLASH

SPLASH is the token for Splash, a tap-to-earn game on Telegram. It will be distributed to players of the game, and acts as a memecoin for the community. Built by P00LS Games - the fastest growing web3 game publisher on Telegram. SPLASH is an idle game where players tap, mine, and refer friends to earn tokens. The goal is to maximize your profits per hour, leading up to the SPLASH Airdrop. Complete tasks, build your mini-app, and climb the leaderboard to become the ultimate CEO of SPLASH. Players earn coins through daily actions and can convert them to SPLASH tokens.

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Blockchain ສາທາລະນະTONCOIN

ແນະນຳSPLASH is the token for Splash, a tap-to-earn game on Telegram. It will be distributed to players of the game, and acts as a memecoin for the community. Built by P00LS Games - the fastest growing web3 game publisher on Telegram. SPLASH is an idle game where players tap, mine, and refer friends to earn tokens. The goal is to maximize your profits per hour, leading up to the SPLASH Airdrop. Complete tasks, build your mini-app, and climb the leaderboard to become the ultimate CEO of SPLASH. Players earn coins through daily actions and can convert them to SPLASH tokens.

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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