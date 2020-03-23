SOL

ສະຫງວນແມ່ນສະນຸກເກີທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງຫຼຽນຄົງທີ່ທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໂດຍຜ່ານຄວາມຫຼາກຫຼາຍແລະການປົກຄອງແບບກະຈາຍ.

ຊື່SOL

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ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ520,522,453.44590384

ການສະໜອງສູງສຸດ

ການສະຫນອງທັງຫມົດ601,826,428.5330042

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

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Blockchain ສາທາລະນະSOL

ແນະນຳສະຫງວນແມ່ນສະນຸກເກີທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງຫຼຽນຄົງທີ່ທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໂດຍຜ່ານຄວາມຫຼາກຫຼາຍແລະການປົກຄອງແບບກະຈາຍ.

ຂະແໜງການ

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