SNEK

SNEK aims to be the chillest meme coin on Cardano with a fair distributed launch including 0% of the supply set aside to the team and a high circulating supply/low emissions right from the start. With a goal to unite communities across Cardano and onboard new users from outside chains.

ຊື່SNEK

ອັນດັບNo.226

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ74,497,662,618

ການສະໜອງສູງສຸດ76,715,880,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ75,350,784,040

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.971%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.00906863470613523,2024-12-05

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.000038959898786517,2023-05-13

Blockchain ສາທາລະນະADA

ແນະນຳSNEK aims to be the chillest meme coin on Cardano with a fair distributed launch including 0% of the supply set aside to the team and a high circulating supply/low emissions right from the start. With a goal to unite communities across Cardano and onboard new users from outside chains.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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