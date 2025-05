SLN

Smart Layer has created a new digital asset paradigm through its innovative token standard ERC-5169 & TokenScript. It introduces a token front-end that can transform token liquidity and utility.

ຊື່SLN

ອັນດັບNo.1785

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)1.16%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ39,087,792.04392908

ການສະໜອງສູງສຸດ100,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ100,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.3908%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ26.116258065313513,2024-02-23

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.04471474981132184,2025-05-29

Blockchain ສາທາລະນະETH

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ