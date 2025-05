SKL

SKALE is an elastic blockchains which are highly performant, decentralized, configurable, Ethereum compatible. SKL is the native token of SKALE, representing the right to work for validators in the network and the right to pledge and acquire relevant resources for principals.

ຊື່SKL

ອັນດັບNo.299

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.28%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ5,883,602,671

ການສະໜອງສູງສຸດ7,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ6,133,750,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.8405%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ1.22448799,2021-03-12

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.01638461369367337,2025-04-07

Blockchain ສາທາລະນະETH

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

