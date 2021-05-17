SHX

Stronghold is expanding payments ecosystem using the SHx token as a building block with real-world purpose. Our mission is to provide fast, secure, and accessible financial services for all.

ຊື່SHX

ອັນດັບNo.558

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.01%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ5,793,905,044

ການສະໜອງສູງສຸດ100,000,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ99,756,866,344

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.0579%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.05930882,2021-05-17

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0,2021-08-13

Blockchain ສາທາລະນະXLM

ແນະນຳStronghold is expanding payments ecosystem using the SHx token as a building block with real-world purpose. Our mission is to provide fast, secure, and accessible financial services for all.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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