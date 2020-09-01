SHIB

Shib is an experiment in decentralized spontaneous community building. After our initial launch a leaders group was formed by prominent members of the telegram community. This group's purpose is to allocate skills within the community to appropriate roles in Shibs development and collectively agree on decisions for Shibs future. Anyone who has skills or time they can contribute to Shib will be invited to help develop and advance Shib. This group has so far been responsible for logo creation, social media presence, marketing and website development. Shibs community is the beating heart of this project and will continue to evolve and expand.

ຊື່SHIB

ອັນດັບNo.19

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ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

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ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ589,249,738,948,632.8

ການສະໜອງສູງສຸດ589,552,695,333,683

ການສະຫນອງທັງຫມົດ589,504,168,190,509.2

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.9994%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ0.000088450814267188,2021-10-28

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.00000000008164606,2020-09-01

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳShib is an experiment in decentralized spontaneous community building. After our initial launch a leaders group was formed by prominent members of the telegram community. This group's purpose is to allocate skills within the community to appropriate roles in Shibs development and collectively agree on decisions for Shibs future. Anyone who has skills or time they can contribute to Shib will be invited to help develop and advance Shib. This group has so far been responsible for logo creation, social media presence, marketing and website development. Shibs community is the beating heart of this project and will continue to evolve and expand.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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