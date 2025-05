SGT

Suzuverse provides extraordinary VR/AR/MR technology and experiences to help you unlock to the fullest the potential of virtual worlds and the metaverse.

ຊື່SGT

ອັນດັບNo.1871

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)1.43%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ10,052,927

ການສະໜອງສູງສຸດ250,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ250,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.0402%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ4.821033656850781,2024-04-25

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.13412168743057892,2025-05-21

Blockchain ສາທາລະນະETH

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

