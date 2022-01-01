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SIDUS HEROES is a pioneering, Web3, space-based gaming metaverse with epic lore, tradable tokens and valuable resources. Your Hero’s progress is saved across multiple games that fall under one interplanetary ecosystem and a groundbreaking, profit-sharing Module System. This unique strategy takes community engagement, in-game enhancements and endless possibilities for shaping players’ own destinies and fortunes to another level!

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ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

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ສູງຕະຫຼອດເວລາ5.902516154794308,2022-01-01

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.007858730033013541,2025-05-28

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳSIDUS HEROES is a pioneering, Web3, space-based gaming metaverse with epic lore, tradable tokens and valuable resources. Your Hero’s progress is saved across multiple games that fall under one interplanetary ecosystem and a groundbreaking, profit-sharing Module System. This unique strategy takes community engagement, in-game enhancements and endless possibilities for shaping players’ own destinies and fortunes to another level!

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