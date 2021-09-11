SDN

Shiden Network is a canary network that acts as an R&D chain of Plasm Network. PLM token holders can claim SDN tokens, the native token of Shiden Network, at a 1:1 ratio.

ຊື່SDN

ອັນດັບNo.1484

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

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ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.12%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ66,486,805.09015666

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ86,427,063.7192541

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ8.41158871,2021-09-11

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.04898923162707071,2025-04-09

Blockchain ສາທາລະນະSDN

ແນະນຳShiden Network is a canary network that acts as an R&D chain of Plasm Network. PLM token holders can claim SDN tokens, the native token of Shiden Network, at a 1:1 ratio.

ຂະແໜງການ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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