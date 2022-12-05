SDL

stake.link is the first-of-its-kind liquid delegated staking platform delivering DeFi composability and Chainlink Staking. Built by premier Chainlink ecosystem developer LinkPool, powered by the top Chainlink node operators, and governed by the stake.link DAO, stake.link's extensible, pooled staking architecture is architected to support the vision of Chainlink Staking and to extend participation in the Chainlink Network.

ຊື່SDL

ອັນດັບNo.5373

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)0.00%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ0

ການສະໜອງສູງສຸດ0

ການສະຫນອງທັງຫມົດ265,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ3.5038298696752173,2022-12-05

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.07149385474343004,2023-05-21

Blockchain ສາທາລະນະETH

ແນະນຳstake.link is the first-of-its-kind liquid delegated staking platform delivering DeFi composability and Chainlink Staking. Built by premier Chainlink ecosystem developer LinkPool, powered by the top Chainlink node operators, and governed by the stake.link DAO, stake.link's extensible, pooled staking architecture is architected to support the vision of Chainlink Staking and to extend participation in the Chainlink Network.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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