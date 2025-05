SCRT

Secret Network is a decentralised network of computers (secret nodes) that utilize trusted execution environments (TEEs) to enable secure, private computation over encrypted data. The Secret Network blockchain itself is based on Cosmos SDK / Tendermint, meaning the network has its own independent consensus, on-chain governance, and features like slashing and delegation. It is secured by the native coin Secret (SCRT), which must be staked by network validators and is used for transaction fees as well as governance.

ຊື່SCRT

ອັນດັບNo.500

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0,00

ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0,00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)%1,22

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ308.988.141,633893

ການສະໜອງສູງສຸດ∞

ການສະຫນອງທັງຫມົດ324.898.443,865548

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ%

ວັນທີອອກ2021-03-03 00:00:00

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ10.644924210205865,2021-10-28

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.14620387210781763,2025-04-07

Blockchain ສາທາລະນະSCRT

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

