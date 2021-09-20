SCCP

The S.C. Corinthians Fan Token allows $SCCP fans to have a tokenized share of influence on club decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions and in doing so, earn rewards and money can't-buy-experiences.

ຊື່SCCP

ອັນດັບNo.2494

ອັດຕາຕະຫຼາດ$0.00

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ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)3.90%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ3,817,566

ການສະໜອງສູງສຸດ20,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ20,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.1908%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ149.7978133807041,2021-11-29

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0,2021-09-20

Blockchain ສາທາລະນະCHZ

ແນະນຳThe S.C. Corinthians Fan Token allows $SCCP fans to have a tokenized share of influence on club decisions. Fans can engage in a wide variety of club decisions and in doing so, earn rewards and money can't-buy-experiences.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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