SANTOS

The Santos FC Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all Santos FC supporters. The token empowers Santos FC fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

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ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ10,646,061.291549

ການສະໜອງສູງສຸດ30,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ30,000,000

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ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ28.60482421951988,2021-12-01

ລາຄາຕໍ່າສຸດ1.214084958845856,2022-05-12

Blockchain ສາທາລະນະBSC

ແນະນຳThe Santos FC Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all Santos FC supporters. The token empowers Santos FC fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

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