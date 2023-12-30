SAKAI

Sakai Vault (SAKAI) is a next crypto revolution and it Accelerates DeFi Adoption With Trusted Blockchain Protocol and Unique Token Economics. Sakai Vault Provides its customers and investors with insights on trends and developments in the crypto space. We provide an in-depth look at selected topics ranging from cryptocurrency fundamentals to market analyses and help to grow your investment with us.

ຊື່SAKAI

ອັນດັບNo.2500

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ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ$0.00

ສ່ວນແບ່ງການຕະຫຼາດ%

ປະລິມານການຊື້ຂາຍ/ມູນຄ່າຕະຫຼາດ (24 ຊົ່ວໂມງ)4.30%

ການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ2,081,027

ການສະໜອງສູງສຸດ8,000,000

ການສະຫນອງທັງຫມົດ8,000,000

ອັດຕາການໄຫຼວຽນ0.2601%

ວັນທີອອກ--

ລາຄາທີ່ຊັບສິນດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຄັ້ງທໍາອິດ--

ສູງຕະຫຼອດເວລາ12.194455399392291,2023-12-30

ລາຄາຕໍ່າສຸດ0.1023632939068716,2025-05-29

Blockchain ສາທາລະນະBSC

ແນະນຳSakai Vault (SAKAI) is a next crypto revolution and it Accelerates DeFi Adoption With Trusted Blockchain Protocol and Unique Token Economics. Sakai Vault Provides its customers and investors with insights on trends and developments in the crypto space. We provide an in-depth look at selected topics ranging from cryptocurrency fundamentals to market analyses and help to grow your investment with us.

ຂະແໜງການ

ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ

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MEXC ແມ່ນເສັ້ນທາງສູ່ຄຣິບໂຕທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນຊັ້ນນໍາຂອງໂລກສໍາລັບການຊື້, ການຊື້ຂາຍ, ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຄຣິບໂຕ. ການຊື້ຂາຍ Bitcoin BTC, Ethereum ETH, ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 altcoins.
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